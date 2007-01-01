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Мебель для отелей и гостиниц

Наборы для номерного фонда
Наборы для номерного фонда3 товара
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Наборы для ресепшена1 товар
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Диваны1022 товара
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Стулья2925 товаров
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Прихожие12 товара
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Гостиничный текстиль258 товаров
Сейфы
Сейфы15 товаров
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Минибары8 товаров
Вешалки
Вешалки 67 товаров
Номерной фонд
Номерной фонд76 товаров
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Ресепшен32 товара
Декор
Декор591 товар
Оборудование
Оборудование 282 товара
Ванная комната
Ванная комната38 товаров
Подставки для сумок
Подставки для сумок7 товаров
Фотография товара Кресло Прит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Прит, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Кресло Прит

150
Фотография товара Кресло-кровать Алькор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Алькор, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Кресло-кровать Алькор

41
Фотография товара Стол журнальный Staff от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Staff, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Стол журнальный Staff

80
Фотография товара Журнальный стол Лофт Дроэда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Лофт Дроэда, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Журнальный стол Лофт Дроэда

63
Хит
Фотография товара Столик Блэк, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик Блэк, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Столик Блэк, для гостиниц

12
Фотография товара Стол Сона Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сона Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Стол Сона Лофт

7
Фотография товара Вешалка Лори от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Лори, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Вешалка Лори

40
Фотография товара Вешалка Camden, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Camden, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Вешалка Camden, для гостиниц

13
Фотография товара Кровать Leonela двуспальная, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Leonela двуспальная, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
25 690

Кровать Leonela двуспальная, для гостиниц

37
Фотография товара Кровать Финна, Chenille White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Chenille White, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Кровать Финна, Chenille White

38
Фотография товара Тумба прикроватная Темуко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Темуко, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Тумба прикроватная Темуко

36
Фотография товара Тумба прикроватная Klat от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Klat, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Тумба прикроватная Klat

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, кожзам Орегон 06, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, кожзам Орегон 06, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, кожзам Орегон 06, ножки бук морилка светлый орех

15
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Урус, рогожка Кантри пин, каркас металл зеленый

9
Фотография товара Диван раскладной бескаркасный 700*1900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван раскладной бескаркасный 700*1900, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Диван раскладной бескаркасный 700*1900

10
Фотография товара Диван-кровать Митчел Лео 122, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Митчел Лео 122, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
29 290

Диван-кровать Митчел Лео 122, светло-зеленый

5
Фотография товара Стол журнальный Уэстпорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Уэстпорт, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стол журнальный Уэстпорт

50
Фотография товара Стол журнальный Dream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Dream, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стол журнальный Dream

51
Фотография товара Кровать SleepBox Velvet Milk от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать SleepBox Velvet Milk, произведённого компанией ChiedoCover
27 490

Кровать SleepBox Velvet Milk

40
Фотография товара Кровать Бекка, Velvet Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Бекка, Velvet Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
36 590

Кровать Бекка, Velvet Yellow

49
Фотография товара Стол журнальный Лофт-11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Стол журнальный Лофт-11

86
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный FLIP орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный FLIP орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
15 090 ₽

Стол журнальный FLIP орех

49
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
20 290

Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак

117
Распродажа
Фотография товара Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 79027
19 990 ₽

Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар

43
Хит
Фотография товара Стол Лотус, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лотус, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Стол Лотус, лофт

37
Фотография товара Вешалка Лофт-10, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Лофт-10, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Вешалка Лофт-10, для гостиниц

30
Фотография товара Тумба прикроватная Сиэттл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Сиэттл, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Тумба прикроватная Сиэттл

37
Фотография товара Стол Кратос, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кратос, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол Кратос, для гостиниц

50
Фотография товара Кровать Leonela односпальная, двухъярусная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Leonela односпальная, двухъярусная, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Кровать Leonela односпальная, двухъярусная

50
Фотография товара Кровать Альмена, Velvet Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Альмена, Velvet Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Кровать Альмена, Velvet Yellow

49
Распродажа
Фотография товара Стол DSW детский белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол DSW детский белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29054
9 190 ₽

Стол DSW детский белый

26
В наличии 163 шт.
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
35 090

Письменный стол Скандика

55
Фотография товара Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
27 590

Диван 2-местный Корсика, экокожа, бежевый

14
Фотография товара Диван Орбис, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Орбис, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
31 990

Диван Орбис, велюр оранжевый

60
Фотография товара Консольный стол для гостиниц Halden от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный стол для гостиниц Halden, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Консольный стол для гостиниц Halden

77
Фотография товара Консоль Рокки, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Рокки, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Консоль Рокки, для гостиниц

74
Фотография товара Кровать Финна, Chenille Pink от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Chenille Pink, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Кровать Финна, Chenille Pink

49
Фотография товара Кровать Альмена, Velvet Milk от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Альмена, Velvet Milk, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Кровать Альмена, Velvet Milk

47
Складные столы - анимированный
Хит
Фотография товара Кресло Амур, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амур, серое, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Кресло Амур, серое

42
Фотография товара Кресло Квадр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Квадр, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Кресло Квадр

130
Фотография товара Кровать Финна, Velvet Stone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Velvet Stone, произведённого компанией ChiedoCover
35 590

Кровать Финна, Velvet Stone

32
Фотография товара Кровать SleepBox Dark Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать SleepBox Dark Beige, произведённого компанией ChiedoCover
27 490

Кровать SleepBox Dark Beige

43
Настоящее фото товара Стул венский Меоудоу, мягкое сиденье, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул венский Меоудоу, мягкое сиденье, ротанг

8
Настоящее фото товара Стул венский Компакт, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Стул венский Компакт, мягкое сиденье

11
Настоящее фото товара Стул венский Аффинити, жесткое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стул венский Аффинити, жесткое сиденье

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван лофт Нью 7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Нью 7, произведённого компанией ChiedoCover
19 49064
52 890 ₽

Диван лофт Нью 7

88
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Neo, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Neo, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Диван Neo, для гостиниц

15
Фотография товара Кресло Понг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Понг, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Понг

50
Фотография товара Кресло-кровать Катрин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Катрин, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло-кровать Катрин

12
Фотография товара Диван-кровать Алькор, для гостиниц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Алькор, для гостиниц, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Диван-кровать Алькор, для гостиниц

57
Фотография товара Кровать Финна, Velvet Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Velvet Brown, произведённого компанией ChiedoCover
35 590

Кровать Финна, Velvet Brown

30
Фотография товара Диван Сигим, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигим, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Диван Сигим, коричневая экокожа

87
Фотография товара Диван Кудри, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кудри, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 690

Диван Кудри, велюр фиолетовый

80
Фотография товара Диван Бизнес, оранжевая экокожа, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевая экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Диван Бизнес, оранжевая экокожа, каркас металл

100
Фотография товара Диван Бизнес, синяя экокожа, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, синяя экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Диван Бизнес, синяя экокожа, каркас металл

98
Фотография товара Диван Дублин, велюр Teddy 024, ножки пластиковые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дублин, велюр Teddy 024, ножки пластиковые, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Диван Дублин, велюр Teddy 024, ножки пластиковые

10
Фотография товара Диван Беллис, кожзам Орегон 08, ножки пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Беллис, кожзам Орегон 08, ножки пластик, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Диван Беллис, кожзам Орегон 08, ножки пластик

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 011, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 011, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 011, ножки бук под лак

10
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Нашли 7 118 товаров Сбросить все