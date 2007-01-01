Кресла для залов ожидания

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Секция перфорированная 3х местная
Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, произведённого компанией ChiedoCover
9 950 ₽
Оптовая цена
4.2
Секция перфорированная 4х местная
Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
6 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Настоящее фото товара Стул с перфорацией, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул с перфорацией
Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 860 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул с перфорацией S-образный синий
Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 860 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул с перфорацией S-образный белый
Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 860 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул с перфорацией S-образный черный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
10 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Секция Театральная из 2х стульев
Настоящее фото товара Кресло Театро, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Театро
Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
45 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Маиро
Настоящее фото товара Кресло Лиссабон ЛИ, произведённого компанией ChiedoCover
46 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Лиссабон ЛИ
Настоящее фото товара Кресло Белинда, произведённого компанией ChiedoCover
48 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Белинда
Настоящее фото товара Кресло Белинда W, произведённого компанией ChiedoCover
51 750 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Белинда W
Настоящее фото товара Кресло Доре, произведённого компанией ChiedoCover
38 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Доре
Настоящее фото товара Кресло Долче, произведённого компанией ChiedoCover
37 350 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Долче
Настоящее фото товара Кресло Эва, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Эва
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Кресло Роял Ро, произведённого компанией ChiedoCover
50 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Роял Ро
Настоящее фото товара Кресло Кинг G, произведённого компанией ChiedoCover
90 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Кинг G
Настоящее фото товара Кресло Мир G, произведённого компанией ChiedoCover
77 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Мир G
Настоящее фото товара Кресло Честер В, произведённого компанией ChiedoCover
59 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Честер В
Настоящее фото товара Кресло Честер Че, произведённого компанией ChiedoCover
84 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Честер Че
Настоящее фото товара Кресло Носта Но, произведённого компанией ChiedoCover
51 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Носта Но
Настоящее фото товара Кресло Ретро РТ, произведённого компанией ChiedoCover
49 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Ретро РТ
Настоящее фото товара Кресло Оттоман, произведённого компанией ChiedoCover
57 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Оттоман
Настоящее фото товара Кресло Нирвана, произведённого компанией ChiedoCover
67 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Нирвана
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло Сердур, произведённого компанией ChiedoCover
41 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Сердур
Настоящее фото товара Кресло Спайдер , произведённого компанией ChiedoCover
42 850 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Спайдер
Настоящее фото товара Барный стул LMZ-5388, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 700 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул LMZ-5388, экокожа
Настоящее фото товара Кресло LMZL-PP620-002, сиденья паззл, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло LMZL-PP620-002, сиденья паззл
Настоящее фото товара Стул LMZL-PP670H, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул LMZL-PP670H
Настоящее фото товара Кресло Северная Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Северная Венеция
Настоящее фото товара Кресло Петергоф, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Петергоф
Настоящее фото товара Кресло Сюита, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
5
Кресло Сюита
Настоящее фото товара Кресло Сенат, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Сенат
Настоящее фото товара Кресло Салют, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Салют
Настоящее фото товара Кресло Прима, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Прима
Настоящее фото товара Кресло Прима Нью, произведённого компанией ChiedoCover
6 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Прима Нью
Настоящее фото товара Кресло Москва, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Москва
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лира
Настоящее фото товара Кресло Грация, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Грация
Настоящее фото товара Кресло Брифинг, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Брифинг
Настоящее фото товара Кресло Брифинг Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло Брифинг Экстра

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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