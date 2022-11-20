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Барный стул Бэнбу velutto 05 / черный

Артикул: CH-035-857
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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