Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина560 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес10 кг
- Объем0.3 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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