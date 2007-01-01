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Настоящее фото товара Барный стул Гвалиор, черный кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Гвалиор, черный кожа
26 оценок
2 99051
5 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Гвалиор, черный кожа - фото 1Барный стул Гвалиор, черный кожа - фото 2Барный стул Гвалиор, черный кожа - фото 3Барный стул Гвалиор, черный кожа - фото 4Барный стул Гвалиор, черный кожа - фото 5Барный стул Гвалиор, черный кожа - фото 6Барный стул Гвалиор, черный кожа - фото 7Барный стул Гвалиор, черный кожа - фото 8
Распродажа

Барный стул Гвалиор, черный кожа

Артикул: CH-032-732
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина395 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота630 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина395 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота630 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья320 мм
  • Высота до сиденья570/780 мм
  • Высота спинки70 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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