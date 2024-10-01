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Стул барный Arch, экокожа, серый

Артикул: CH-068-050
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель барного стула Arch в обивке из экокожи дополнит любой интерьер дома.

Обивка из экокожи практичный вариант для мебели. Материал устойчив к влаге, к перепадам температуры, поверхность можно легко и быстро очистить от загрязнений. Приятная фактура и гипоаллерегенность обивки позволяют разместить барный стул в кафе и ресторанах или в других общественных заведениях.

Комфортная посадка обеспечивается за счет широкого сиденья и плавной спинки. Эргономичные формы барного стула позволяют длительное время поддерживать положение осанки в комфортном положении. Декоративная стяжка подчеркивает стильный дизайн стула и добавляет мягкость сиденью. Прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Четыре металлических ножки оснащены подножкой для удобного положения ног.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина435 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья375 мм
  • Высота до сиденья635 мм
  • Вес6.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный, темно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки14.20 кг

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