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Барный стул Laguna cream fabric

Артикул: CH-035-738
41 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес8.325 кг
  • Объем0.073 л
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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