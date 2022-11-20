Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина480 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес8.325 кг
- Объем0.073 л
- Количество мест1
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
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