Стул Кроссбэк темно-красный
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стул Кроссбэк, корица
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех
Стул Кросс Кантри, венге
Кресло Lizard, микровелюр Vittorio malahit, спинка принт, каркас под лак
Стул 239R экокожа stone/ опоры белые
Стул 239 микровелюр изумруд/ ножки микровелюр изумруд
Стул 239 микровелюр синий/ ножки микровелюр синий
Стул 239 микровелюр бордо/ ножки микровелюр бордо
Стул 239 микровелюр оливковый/ ножки микровелюр оливковый
Стул 239 микровелюр оливковый/ ножки белые
Стул 239 микровелюр оливковый/ ножки черные
Стул Kongsberg, бежевый, сплошной