Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черный

9 оценок

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Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черный

4.4
10 390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1110 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкрасный

Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черный — выполненные заказы

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