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Тележка для подносов из нержавейки Room - фото 1

Тележка для подносов из нержавейки Room

Артикул: CH-067-084
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес18 кг

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