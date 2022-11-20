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Стул полубарный Masters серый

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Характеристики товара

Описание

Вес в упаковке: 6 кг

Объем упаковки: 0,25

Габариты упаковки: 51,5*51*94,5

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья630 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес4 кг
  • Цветсерый

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