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Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром - фото 1Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром - фото 2Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром - фото 3

Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кухонный барный стул Ноксвилл

Материал сиденья: Экокожа

Материал каркаса: Хромированный металл

Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт

Диаметр основания: 385мм

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг

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Основные характеристики

  • Высота610/820 мм
  • Высота до сиденья610/820 мм
  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки12.40 кг
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