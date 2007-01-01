Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс
46 оценок
3 19034
4 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс - фото 1Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс - фото 2Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс - фото 3Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс - фото 4Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс - фото 5Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс - фото 6Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс - фото 7
Распродажа

Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-845
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина340 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Консек барный, золотой
Фотография товара Стул Консек барный, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки
Фотография товара Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 34,5; Глубина - 46; Высота - 103; Ширина сиденья - 33; Глубина сиденья - 33; Высота сиденья - 79,5;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья790 мм
  • Вес4 кг
  • Объем0.16 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Барвик светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Барвик светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Барный стул Барвик светлый

43
  • бежевый
  • черный
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН бордовый

75
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 79041
16 380 ₽

Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки

95
  • серый
  • изумрудный
  • коричневый
  • зеленый
Настоящее фото товара Стул барный ОРБИТА, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул барный ОРБИТА, бежевый

39
  • бежевый
  • белый
  • красный, черный
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр бордовый

75
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Желтое, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Кресло Eames DAW Барное Желтое

44
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Латте

14
  • серый, черный
  • оранжевый
  • бежевый
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул барный Richy Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Richy Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 080
Оптовая цена

Стул барный Richy Ткань Бирюзовый

11
  • красный
  • серый
  • бирюзовый
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс скуар барный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар кросс скуар барный

11
  • серый
  • синий
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул барный София, черный твид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, черный твид, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Стул барный София, черный твид

7
  • серый, черный
  • черный
  • бежевый

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, красный

13
Настоящее фото товара Стол Луон, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Стол Луон

9
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Колд, произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Колд

12
Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, мелкий ромб, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, мелкий ромб, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Франкфурт, мелкий ромб, велюр серый

32
  • серый
  • бежевый
  • розовый
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, 1200x400x1100, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стол барный Алиас, 1200x400x1100

13
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Мовер, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Мовер

7
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Чехол на стул 37, спандекс, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 37, спандекс, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол на стул 37, спандекс, голубой

44
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, 1200x600x1000, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стол барный Алиас, 1200x600x1000

15

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Фотография товара Барный стул Гангток катания графит / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания графит / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5909
3 906 ₽Оптовая цена

Барный стул Гангток катания графит / черный матовый

42
  • зеленый, черный
  • оранжевый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар кросс конус барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Элис Бар кросс конус барный, зеленый

12
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, серебряный

13
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, серебряный

9
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул барный Leng, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Leng, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Стул барный Leng, черный

7
В наличии 39 шт.
Фотография товара Барный стул Таурус, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Таурус, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Барный стул Таурус, цвет по РАЛ

8
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул барный Ариа, светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ариа, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стул барный Ариа, светло-серый, черный

6
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул барный Клив, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клив, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул барный Клив, коричневый

6
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул барный Робуст, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Робуст, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Стул барный Робуст, серый

5
Фотография товара Стул барный Балд, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Балд, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул барный Балд, светлое дерево

12

Товар в корзине

Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс
Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс
от 3 190
4 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, красный

13
Настоящее фото товара Стол Луон, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Стол Луон

9
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Колд, произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Колд

12
Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Пластиковая мебель
Пластиковая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2026 Уникальные стулья из Китая в наличии
Уникальные стулья из Китая в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.08.2026 Школьная мебель
Школьная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности