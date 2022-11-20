Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина340,5 мм
- Глубина460 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Вес4 кг
- Объем0.16 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Ницца барный
Стул Лофт-14
Табурет барный Tolix Style, цвет по RALВ наличии 73 шт.
Стул барный Tolix Style, цвет по RALВ наличии 341 шт.
Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL
Стул Элис полубарный, мятный, 65 см для кухни
Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухниВ наличии 60 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черныйВ наличии 100 шт.
Стул барный Мартин черныйВ наличии 37 шт.
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Кресло кровать Стиль
Стул Кроссбэк, бук/ сиденье из ротанга
Стул Brandy брусничный фактурный велюр/ черный каркасВ наличии 12 шт.
Цветочница Филигран средняя, диаметр 900 мм
Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево
Полубарный стул Chilli Q, графит велюр/ черный каркас
Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом
Полубарный стул Nyx, желтый/ серыйВ наличии 27 шт.
Стул барный Кристалл WX серыйВ наличии 31 шт.
Барный стул Полоса
Барный стул Лагер с подлокотниками, серая кожа
Барный стул Пори, черный каркас
Барный табурет Кален, зеленыйВ наличии 1 шт.
Барный стул Алагир КоричневыйВ наличии 29 шт.