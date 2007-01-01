Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 34,5; Глубина - 46; Высота - 103; Ширина сиденья - 33; Глубина сиденья - 33; Высота сиденья - 79,5;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина460 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья790 мм
- Вес4 кг
- Объем0.16 л
- Количество мест1
- Материал ножекметалл
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет