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Барный стул Kuroda белый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-845
46 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина340,5 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Вес4 кг
  • Объем0.16 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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