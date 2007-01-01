Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Joy-S, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Joy-S, тортора
10 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Joy-S, тортора - фото 1Стул пластиковый Joy-S, тортора - фото 2Стул пластиковый Joy-S, тортора - фото 3Стул пластиковый Joy-S, тортора - фото 4Стул пластиковый Joy-S, тортора - фото 5

Стул пластиковый Joy-S, тортора

Артикул: CH-052-580
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Joy-S, голубой
Фотография товара Стул пластиковый Joy-S, голубой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Joy-S, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Joy-S, антрацит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Накладки на ножках выполнены из полиуретана.
Можно штабелировать до 7 штук.
Подходит для использования на открытых пространствах.

Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.35 м3
Вес брутто одного: 4.9 кг
Размер упаковки: 695х495х1004 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69039
9 290 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый

26
Фотография товара Стул Консек барный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, золотой

61
  • черный
  • белый
  • серый
  • золотой
Фотография товара Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см

86
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий

51
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый

8
  • черный
  • бежевый, серый
  • коричневый
  • зеленый
В наличии 91 шт.
Фотография товара Кресло барное с подушкой Armona, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло барное с подушкой Armona, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Кресло барное с подушкой Armona, зеленый

11
  • коричневый, белый
  • зеленый
  • красный
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Bard, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Bard, белый

15
  • бежевый
  • антрацит
  • белый
  • красный
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Като, полубарный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като, полубарный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005, произведённого компанией ChiedoCover
8 59065
23 900 ₽

Стул Като, полубарный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005

15
Фотография товара Стул барный Эливет Зених от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эливет Зених, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул барный Эливет Зених

14
  • серый
  • бежевый, серый
Фотография товара Стул Сферум Б, жесткий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сферум Б, жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Сферум Б, жесткий

10
  • красный
  • желтый, светлое дерево

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01, спандекс бордовый

43
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол Слуга сервировочный

38
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4903
8 690 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, желтый

33
Фотография товара Тележка лофт Пионир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Пионир, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
Оптовая цена

Тележка лофт Пионир

12
Фотография товара Барный стол Четвинд 5930*400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Четвинд 5930*400, произведённого компанией ChiedoCover
от41 690

Барный стол Четвинд 5930*400

68
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на стул 01, спандекс бежевый

49
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Хайт Сильвер, произведённого компанией ChiedoCover
36 790
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Хайт Сильвер

15

Другие товары из раздела барные стулья

Настоящее фото товара Стул Элис Бар кросс конус барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Элис Бар кросс конус барный, зеленый

12
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар барный, серый

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и закрытыми подлокотниками, серый, черный

5
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул барный Верон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Верон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Верон, черный

13
  • белый, серебряный
  • бежевый, серебряный
  • серый
  • черный
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул барный КРАКОВ, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРАКОВ, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул барный КРАКОВ, велюр, бежевый

14
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул барный Сатрон, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, бежевый велюр

13
  • серый, золотой
  • черный, золотой
  • бежевый, золотой
  • розовый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, какао, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул барный Фредди Арм, вельвет, какао

8
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул барный Фредди Арм, вельвет, зеленый

6
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 09024
31 390 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), желтый

8
  • черный, хромированный
  • бежевый
  • серый
  • желтый
Фотография товара Стул барный Клив, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клив, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул барный Клив, коричневый

6
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый Joy-S, тортора
Стул пластиковый Joy-S, тортора
от 7 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01, спандекс бордовый

43
Фотография товара Стол Слуга сервировочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга сервировочный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол Слуга сервировочный

38
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Дилан бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4903
8 690 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Дилан бетон

33
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Новинка сезона!
Новинка сезона!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Элегантные диваны. Российского производства
Элегантные диваны. Российского производства

Перейдите, чтобы узнать подробности