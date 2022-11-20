Характеристики товара
Описание
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
Материал: спандекс
Плотность: 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Скамья Кенрик
Стул барный Бентли, белый
Стул барный Бентли, черный
Кресло Амиго
Стул барный Малави белый
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер белый
Столешница ЛДСП, 1200x900x38
Столешница ЛДСП, 1400x900x38
Столешница ЛДСП, 1500x800x38
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная