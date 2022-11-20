Чехол на круглый табурет выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Максимальный диаметр - 33 см. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.
Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.
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