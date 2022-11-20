Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина5790 мм
- Ширина5790 мм
- Высота3829 мм
- Вес1315 кг
- Материалдерево
- Цветбелый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Пепельница уличная Шансон
Урна квадратная деревянная на бетонном основании, орех
Контейнер для мусора 120 литров, с педалью
Урна Березовка
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л)
Урна металлическая Уралочка 2
Урна парковая «Forest» 400 латте
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди