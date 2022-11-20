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Зеркало Пасадена

Артикул: CH-048-683
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина570/870 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота870/1170 мм
  • Материалдерево, зеркало
  • Цветбронза

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