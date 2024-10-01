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Напольное зеркало "Рашмор" - фото 1Напольное зеркало "Рашмор" - фото 2

Напольное зеркало "Рашмор"

Артикул: CH-048-859
31 оценка
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота1900 мм
  • Материалдерево, стекло
  • Цветчерный

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