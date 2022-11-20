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Зеркало Ньюпорт Gold - фото 1

Зеркало Ньюпорт Gold

Артикул: CH-048-713
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина630/910 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота1160/1440 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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