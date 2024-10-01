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Зеркальная композиция "Роулинг" - фото 1Зеркальная композиция "Роулинг" - фото 2

Зеркальная композиция "Роулинг"

Артикул: CH-048-888
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200/300/400 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота1170 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветзолотой

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