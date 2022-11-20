Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр600 мм
- Цветзолотой
Зеркало Bauhaus by Varya Schuka
Зеркало подвесное Bauhaus с полочкой
Большое зеркало Woodi
Зеркало Woodi
Зеркало Woodi малое в шпоне
Зеркало Woodi малое крашеное
Зеркало Woodi малое в темном шпоне
Зеркало Woodi среднее в шпоне
Зеркало Woodi среднее в темном шпоне
Зеркало Woodi среднее крашеное
Стол АРКОС 16
Стол Марсель 1200, раздвижной, овальный, вишня
Стол Марсель 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый
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Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый
Комплект мебели Бронкс, brown
Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый