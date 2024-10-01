Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина40 мм
- Высота1050 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Прямоугольное зеркало в серой раме
Зеркало Гэтсби
Напольное зеркало Венето Florentine Silver
Зеркало Эштон Silver
Зеркало Пьемонт Antique silver
Зеркало Честер Gold
Зеркало Джонатан Somerset Gold
Зеркало в раме Вернер
Зеркало Скандика, золото
Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети
Часы настенные 01063
Часы настенные 01055
Часы настольные 01068
Часы настольные 01070
Часы настольные металлические «Лофт5»
Часы напольные 01072
Часы настольные 01059
Часы напольные 01075
Часы настенные 01067
Часы настольные 01061
Зеркало настенное Камни
Круглое зеркало лофт, Лалита
Напольное зеркало Венето Gold
Зеркало Эллисон Florentine Silver
Зеркало Сальваторе
Зеркало в раме Беркли
Зеркало в раме Стелла
Зеркало в раме "Льюис"
Зеркало в раме Теодор
Зеркало, с led-подсветкой, Wasser kraft