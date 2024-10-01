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Зеркало в раме Кэссиди - фото 1

Зеркало в раме Кэссиди

Артикул: CH-048-789
46 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина918 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветшампань

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