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Зеркало Гийом gold - фото 1Зеркало Гийом gold - фото 2

Зеркало Гийом gold

Артикул: CH-048-825
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота1170 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветзолотой

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