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Настоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Лаунж-кресло пластиковое Folio, антрацит
9 оценок
17 990
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Лаунж-кресло пластиковое Folio, антрацит - фото 1Лаунж-кресло пластиковое Folio, антрацит - фото 2Лаунж-кресло пластиковое Folio, антрацит - фото 3

Лаунж-кресло пластиковое Folio, антрацит

Артикул: CH-052-562
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина755 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас кресла выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Благодаря простому и удобному запатентованному Nardi ручному двухкнопочному механизму, спрятанному под подлокотником, спинку кресла можно отрегулировать в двух положениях с комфортом и легкостью.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.

Количесво штук в упаковке: 4

Объем упаковки: 0,992 м3

Размер упаковки: 1260х1050х750 мм

Вес брутто: 38.7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина755 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес6.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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