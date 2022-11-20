стол круглый (со стеклом)+2 кресла /с подушками/
Высота кресла 79 см
Ширина стола 50 см
Ширина кресла 61 см
Глубина стола 50 см
Глубина кресла 67 см
Цвет Коричневый
Материал Ткань, Стекло, Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для дома, Для сада, Для дачи
Страна производства Индонезия
Особенности Со стульями, Стильные
Материал столешницы Стекло
Тип сиденья С мягким сиденьем
Тип спинки С жесткой спинкой
Габариты и вес упаковок
48*80*48 (5 кг) - 1.00 шт
62*65*80 (5 кг) - 2.00 шт
0*0*0 (1 кг) - 2.00 шт
1*50*50 (1 кг) - 1.00 шт
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