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Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер - фото 1Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер - фото 2

Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер

Артикул: CH-066-529
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

- Двухместный диван ( 1420 x 820 x 920 мм );

- Два кресла ( 770 x 820 x 920 мм );

- Обеденный стол ( 1400 x 800 х 740 мм ).

- структура ротанга имитирует натуральные материалы;
- качественный износостойкий текстиль с водоотталкивающей пропиткой;
- эргономичная конструкция позволяет существенно снизить транспортные расходы.


Высококачественная лоза из полиротанга белого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Количество мест4
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер
Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер
от 103 990
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