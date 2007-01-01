Характеристики товара
Описание
- Двухместный диван ( 1420 x 820 x 920 мм );
- Два кресла ( 770 x 820 x 920 мм );
- Обеденный стол ( 1400 x 800 х 740 мм ).
- структура ротанга имитирует натуральные материалы;
- качественный износостойкий текстиль с водоотталкивающей пропиткой;
- эргономичная конструкция позволяет существенно снизить транспортные расходы.
Высококачественная лоза из полиротанга белого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Количество мест4
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет