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Кресло садовое Гарда, мокко

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Характеристики товара

Описание

Элегантное садовое кресло из искусственного ротанга. В комплекте подушка со съемным чехлом из износостойкого материала. Широкое посадочное место и удобно-изогнутая спинка подарят комфорт Вам и вашим гостям. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит интерьер вашего загородного дома и приусадебного участка. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина630 мм
  • Длина580 мм
  • Вес6.8 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки7 кг

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