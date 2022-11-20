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Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, грушевый - фото 1Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, грушевый - фото 2

Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, грушевый

Артикул: CH-052-561
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном), который является легким, долговечным и нетоксичным сырьем.
Материал равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей.
Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках.
Матовая структура и цвет.
Возможность штабелирования.

Изделие пригодно для вторичной переработки.

Количесво штук в упаковке: 4

Объем упаковки: 0,575 м3

Размер упаковки: 915х710х885 мм

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина755 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес6.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияИталия

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