Характеристики товара
Описание
Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном), который является легким, долговечным и нетоксичным сырьем.
Материал равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей.
Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках.
Матовая структура и цвет.
Возможность штабелирования.
Изделие пригодно для вторичной переработки.
Количесво штук в упаковке: 4
Объем упаковки: 0,575 м3
Размер упаковки: 915х710х885 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина755 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес6.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветжелтый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет