Фотография Кресло Равелло от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Кресло Равелло

4.6
Оптовая цена
56 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Равелло
Кресло Равелло
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Кресло Равелло

4.6
56690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Вес16 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг
  • Ширина870 мм
  • Глубина870 мм
  • Высота до сиденья300/400 мм

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