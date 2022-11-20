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Кресло пластиковое Palma, белый

Артикул: CH-052-547
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из полипропилена высокого качества и высокой плотности. Он равномерно окрашен нетоксичными пигментами, с добавлением анти-УФ-агентов, устойчив к воде и воздействию солнца. Материал легкий, долговечный, нетоксичный, антистатический и атмосферостойкий.
Нескользящие накладки на ножках.
Матовая отделка.
Возможность штабелирования.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.

Количесво штук в упаковке: 6

Объем упаковки: 0,528 м3

Размер упаковки: 800х600x1100 мм

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес5/2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый, белый
  • Страна изготовленияИталия

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