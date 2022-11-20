Характеристики товара
Описание
Модель выполнена из полипропилена высокого качества и высокой плотности. Он равномерно окрашен нетоксичными пигментами, с добавлением анти-УФ-агентов, устойчив к воде и воздействию солнца. Материал легкий, долговечный, нетоксичный, антистатический и атмосферостойкий.
Нескользящие накладки на ножках.
Матовая отделка.
Возможность штабелирования.
Продукт протестирован в соответствии с CATAS.
Количесво штук в упаковке: 6
Объем упаковки: 0,528 м3
Размер упаковки: 800х600x1100 мм
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина565 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес5/2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияИталия