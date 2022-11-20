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Стеллаж офисный Work - фото 1

Стеллаж офисный Work

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Нижние полки расположены с двух сторон стеллажа

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Основные характеристики

  • Высота2500 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина3000 мм
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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