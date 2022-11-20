Характеристики товара
Описание
Нижние полки расположены с двух сторон стеллажа
Основные характеристики
- Высота2500 мм
- Ширина600 мм
- Длина3000 мм
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Нижние полки расположены с двух сторон стеллажа
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