Стул полубарный Меган велюр черный

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул полубарный Меган велюр черный

5
8 490 ₽12 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Меган велюр травяной
Стул полубарный Меган велюр травяной
Следующий Стул полубарный Флекс велюр бежевый
Стул полубарный Флекс велюр бежевый

Характеристики товара

Описание

1 коробка/2шт

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 19,000

Объем: 0,210

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Высота1000 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес8.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29029
5 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 89014
4 490 ₽Оптовая цена
19Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул пластиковый Cross, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Cross, темно-серый

Другие товары из раздела

Стул полубарный Флекс велюр капучиноНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
8 49035
12 990 ₽Оптовая цена
11

Стул полубарный Флекс велюр капучино

В наличии 68 шт.
Стул полубарный Флекс велюр серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Флекс велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49035
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул полубарный Флекс велюр серый

В наличии 53 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б