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Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 1Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 2Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 3Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 4Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 5Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 6Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 7Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 8Диван лофт New 4, коричневая экокожа - фото 9

Диван лофт New 4, коричневая экокожа

Артикул: CH-051-231
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота820 мм
  • Обивкаобивка экокожа ART-VISION 139
  • Цвет ножекчерный
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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