Характеристики товара
Описание
Диван лофт Нью 4: стиль, комфорт и функциональность для вашего заведения
Современный дизайн с индустриальным шармом
Диван лофт Нью 4 — это идеальное сочетание лаконичного стиля и продуманного комфорта. Его строгий металлический каркас из чёрного квадратного профиля придаёт интерьеру лёгкую индустриальную нотку, а тёплая терракотовая кожа смягчает общее впечатление, создавая уютную атмосферу. Такой диван станет стильным акцентом в лофт-кафе, баре, ресторане или бутик-отеле, подчеркнув ваш вкус и внимание к деталям.
Удобство и долговечность
Мягкие подушки с геометрической простёжкой и кнопками обеспечивают комфорт для гостей, а плотная набивка сохраняет форму даже при активном использовании. Крепление подушек на ремнях не только добавляет дизайну оригинальности, но и позволяет регулировать их положение, адаптируя диван под разные сценарии рассадки. Металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы, а кожаная обивка устойчива к износу — идеально для мест с высокой проходимостью.
Универсальность
Благодаря компактным размерам и нейтральной цветовой гамме, диван легко впишется в любой интерьер — от минимализма до индустриального стиля. Открытый каркас без лишних деталей делает его визуально лёгким, что особенно важно для небольших пространств.
Диван лофт Нью 4 — это не просто мебель, а инструмент для создания атмосферы, где гости захотят остаться дольше. Выбирайте качество, которое оценят ваши клиенты!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Глубина920 мм
- Высота820 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Материал ремнейткань
- Цветкоричневый
- Цвет ножекчерный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет