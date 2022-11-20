Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Глубина920 мм
- Высота820 мм
- Обивкаобивка экокожа ART-VISION 139
- Цвет ножекчерный
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Диван лофт Фирст
Диван лофт New 7
Диван лофт New 4
Диван лофт New 9
Диван лофт Стэйт Гросс
Диван лофт Стоун Мини
Диван лофт Магнус Мини
Диван лофт Hammer
Диван лофт Меланин
Диван лофт Стоун
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge черный
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 черный/ голубой
Диван пластиковый Coccolona, антрацит
Диван Picasso трехместный темно-бирюзовый
Слим Kids Диван тканевый прямой синий
Диван Варело, бежево-черный
Диван Стронг