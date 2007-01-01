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Настоящее фото товара Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа
6 оценок
43 690
Товар в корзине. Перейти
Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 1Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 2Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 3Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 4Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 5Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 6Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 7Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 8Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа производства ChiedoCover
Хит

Диван лофт Нью 4, коричневая экокожа

Артикул: CH-051-231
6 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота820 мм
  • Материал каркасадерево, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван лофт Нью 4: стиль, комфорт и функциональность для вашего заведения

Современный дизайн с индустриальным шармом
Диван лофт Нью 4 — это идеальное сочетание лаконичного стиля и продуманного комфорта. Его строгий металлический каркас из чёрного квадратного профиля придаёт интерьеру лёгкую индустриальную нотку, а тёплая терракотовая кожа смягчает общее впечатление, создавая уютную атмосферу. Такой диван станет стильным акцентом в лофт-кафе, баре, ресторане или бутик-отеле, подчеркнув ваш вкус и внимание к деталям.

Удобство и долговечность
Мягкие подушки с геометрической простёжкой и кнопками обеспечивают комфорт для гостей, а плотная набивка сохраняет форму даже при активном использовании. Крепление подушек на ремнях не только добавляет дизайну оригинальности, но и позволяет регулировать их положение, адаптируя диван под разные сценарии рассадки. Металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы, а кожаная обивка устойчива к износу — идеально для мест с высокой проходимостью.

Универсальность
Благодаря компактным размерам и нейтральной цветовой гамме, диван легко впишется в любой интерьер — от минимализма до индустриального стиля. Открытый каркас без лишних деталей делает его визуально лёгким, что особенно важно для небольших пространств.

Диван лофт Нью 4 — это не просто мебель, а инструмент для создания атмосферы, где гости захотят остаться дольше. Выбирайте качество, которое оценят ваши клиенты!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота820 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал ремнейткань
  • Цветкоричневый
  • Цвет ножекчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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