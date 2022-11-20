Стул барный Касл белый

7 оценок

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Стул барный Касл коричневый

Характеристики товара

Описание

Размер и вес
Габариты (ШхГхB), мм - 580 х 550 х 910 (1150)
Высота посадки, мм - 610 (820)
Глубина сиденья, мм - 430
Ширина сиденья, мм - 460
Размер основания. мм - Ø 385
Максимальная нагрузка, кг - 100
Вес Нетто, кг - 6,80
Данные для транспортировки
Объем упаковки (1 шт.), куб. м. - 0,15
Дополнительное описание
Покрытие металлокаркаса - Хром
Конструкция - Сборно-разборная

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Основные характеристики

  • Высота610/820 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6.8 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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