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Диван Neo, бежевый велюр

Артикул: CH-051-579
15 оценок
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Диван Vintage, велюр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасафанера, массив дерева
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Длина, мм.Цена, руб.
10009190
120010390
140011390

Выполненные заказы

Диван Neo
Диван NeoДиван NeoДиван NeoДиван Neo
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