Диван Neo, бежевый велюр

Артикул: CH-051-579

15 оценок

От 9 190 ₽ Оптовая цена За доп. плату можно установить розетки, 2500 за штуку. Добавить в корзину Купить сейчас Нашли дешевле?

Не требуется сборка Количество сидячих мест: 2

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Надёжная упаковка Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.