Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина740 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Обивкавелюр
- Материал каркасафанера, массив дерева
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
|Длина, мм.
|Цена, руб.
|1000
|9190
|1200
|10390
|1400
|11390
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