Товар в корзине. Перейти
Диван прямой Metro - фото 1Диван прямой Metro - фото 2Диван прямой Metro - фото 3

Диван прямой Metro

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван прямой Gonen
Диван прямой Gonen
Следующий Диван прямой Адапазари
Диван прямой Gonen

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина2100 мм

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
5

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Комфорт-М, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Стул Комфорт-М

Настоящее фото товара Диван Raf трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от62 690
Оптовая цена
10

Диван Raf трехместный

Диван Riga LuxНастоящее фото товара Диван Riga Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
7

Диван Riga Lux

Настоящее фото товара Диван Rotterdam двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390
Оптовая цена
9

Диван Rotterdam двухместный

Настоящее фото товара Диван Rotterdam трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 090
Оптовая цена
5

Диван Rotterdam трехместный

Настоящее фото товара Диван Ryler двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 990
Оптовая цена
8

Диван Ryler двухместный

Настоящее фото товара Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки

Парикмахерское кресло Prado Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Prado , произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Prado

Подстолье ER 5005HНастоящее фото товара Подстолье ER 5005H, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
8

Подстолье ER 5005H

В наличии 16 шт.
Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой