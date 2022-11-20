Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2900 мм
- Глубина1900 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Люстра Odeon Light Plesansa
Подстолье Лофт деревянное ХО
Диван Честерфилд Style 3-х местный
Диван Честерфилд Сити 3-х местный
Диван Честерфилд Style 2х-местный