Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Artemis XL изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии Artemis станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Artemis можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
- армировано стекловолокном;
- нескользящие ножки;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 750х1250х2380 мм.
Объем упаковки: 2.231 м³.
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Ширина710 мм
- Глубина760 мм
- Вес10 кг
- Материалпластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция