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Стул Кеттия, черный

Артикул: CH-051-163
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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