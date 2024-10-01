Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина545 мм
- Высота785 мм
- Ширина сиденья465 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота спинки325 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Harmony
Стул Harmony Armchair
Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора
СТУЛ EAMES HR СЕРЫЙ
Кресло пластиковое Фламинго, шоколад
Стул пластиковый Оборн, бежевый, белый
Кресло Gentry, желтый
Стул Sonya с подлокотниками прозрачный
Стул 06113АМ красный
Стол складной Бани, пластиковый
Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла
Чехол S-74
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя
Стол садовый Торонто 140, антрацит
Подушка двухцветная для подвесных кресел
Чехол на стул Frankfurt, елка, серый
Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см
Стол пластиковый овальный, салатовый
Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла
Кресло пластиковое Artemis, темно-серый
Стул Кавагоэ мятный, белый
Стул Кавалла желтый, черный
Стул Q5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)
Кресло пластиковое Сано, голубой, антрацит
Кресло пластиковое Сано, терракота, антрацит
Кресло пластиковое Морело, бежевый
Стул барный Mist, желтый
Стул Лабе, коричневый пластик
Стул Edie, пластик, коричневый