Характеристики товара
Описание
Стильный стул Neo украсит интерьер кухни, гостиной, ресторана или кафе. Плавные линии создают оригинальную форму стула, перетекая друг в друга, формируя единое целое. Эргономичная конструкция стула выполнена из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Удобные подлокотники подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина500 мм
- Глубина520 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес3.9 кг
- Материалпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки18.80 кг