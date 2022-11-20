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Стул Neo пластик темно-бирюзовый

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Характеристики товара

Описание

Стильный стул Neo украсит интерьер кухни, гостиной, ресторана или кафе. Плавные линии создают оригинальную форму стула, перетекая друг в друга, формируя единое целое. Эргономичная конструкция стула выполнена из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Удобные подлокотники подарят новые ощущения комфорта во время отдыха.

Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес3.9 кг
  • Материалпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки18.80 кг

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