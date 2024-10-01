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Стул Leo, пластик серый

Артикул: CH-063-394
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эргономичный дизайн и совершенные формы идеально вписывают стулья LEO в любое помещение, а прочность материала из которого они изготовлены, позволит эксплуатировать их в любую погоду, даже на улице, что послужит идеальным решением для дач, летних резиденций и кафе под открытым небом.

Возможность штабелирования и компактные размеры изделия обеспечивает удобное хранение и экономит место. Стулья LEO (RUS) выполнены из прочного полипропилена, устойчивы к воздействию солнца и влаги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Цвет ножекв цвет стула
  • Страна изготовленияРоссия

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