Характеристики товара
Описание
Эргономичный дизайн и совершенные формы идеально вписывают стулья LEO в любое помещение, а прочность материала из которого они изготовлены, позволит эксплуатировать их в любую погоду, даже на улице, что послужит идеальным решением для дач, летних резиденций и кафе под открытым небом.
Возможность штабелирования и компактные размеры изделия обеспечивает удобное хранение и экономит место. Стулья LEO (RUS) выполнены из прочного полипропилена, устойчивы к воздействию солнца и влаги.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина480 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Цвет ножекв цвет стула
- Страна изготовленияРоссия