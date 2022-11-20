Фотография Кресло пластиковое Box, темно-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло пластиковое Box, темно-серый

5
Оптовая цена
от 5 890 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое Box, темно-серый
Кресло пластиковое Box, темно-серый
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Кресло пластиковое Box, темно-серый

5
5890 ₽
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Кресло пластиковое Box, белый
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Кресло пластиковое Box, зеленый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота800 мм
  • Цвет11

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