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Настоящее фото товара Стул Маттео, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Маттео, голубой
40 оценок
2 790
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Стул Маттео, голубой - фото 1Стул Маттео, голубой - фото 2

Стул Маттео, голубой

Артикул: CH-031-729
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина465 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика, ножки хромированные.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина465 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.6 кг
  • Объем0.04 л
  • Количество мест1
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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