Товар в корзине. Перейти
Стул барный Фокс 75 белый - фото 1

Стул барный Фокс 75 белый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 красный
Следующий Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул барный Фокс 75 красный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес3.25 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Похожие товары

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Стул Элис полубарный мятныйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
124Хит

Стул Элис полубарный мятный

В наличии 30 шт.
Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 59 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 125 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Флэш черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Libra зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Libra зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Libra зеленый

Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Мартин черный

В наличии 144 шт.
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 131 шт.
Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Стул барный Турин пудровый

В наличии 110 шт.
Стул барный Орион черныйНастоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Орион черный

В наличии 149 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1218, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Подстолье чугунное 1218

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1237, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
8

Подстолье чугунное 1237

В наличии 30 шт.
Стеллаж 04Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
91Хит

Стеллаж 04

Стеллаж 05Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
13

Стеллаж 05

Настоящее фото товара Торшер Bergamo темный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
13

Торшер Bergamo темный

В наличии 50 шт.
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюрНастоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от650
Оптовая цена
9

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

Настоящее фото товара Обеденная группа Наггетвилл, произведённого компанией ChiedoCover
31 190
Оптовая цена
13

Обеденная группа Наггетвилл

Настоящее фото товара Скамья Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от57 390
Оптовая цена
8

Скамья Классика

Другие товары из разделабарная мебель
Полубарный стул АнгренНастоящее фото товара Полубарный стул Ангрен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
5

Полубарный стул Ангрен

Барный стул Анкара голубой/ деревоНастоящее фото товара Барный стул Анкара голубой/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
12

Барный стул Анкара голубой/ дерево

Барный стул Анкара бежевый/ деревоНастоящее фото товара Барный стул Анкара бежевый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
6

Барный стул Анкара бежевый/ дерево

Барный стул Анкара голубой/ черныйНастоящее фото товара Барный стул Анкара голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
13

Барный стул Анкара голубой/ черный

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
12

Стул барный Color

Настоящее фото товара Стул барный Car винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
12

Стул барный Car винтажно-коричневый

Стул Слинг барный, золотойНастоящее фото товара Стул Слинг барный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
10

Стул Слинг барный, золотой