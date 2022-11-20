Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Вес3.25 кг
- Материалпластик
- Цветбелый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Подстолье чугунное 1218
Подстолье чугунное 1237
Стеллаж 04
Стеллаж 05
Торшер Bergamo темный
Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр
Обеденная группа Наггетвилл
Скамья Классика
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул барный Car винтажно-коричневый
Стул Слинг барный, золотой