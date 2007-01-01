Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая
46 оценок
6309
690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - фото 1Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - фото 2Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - фото 3Видеообзор подушек на стулья - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая производства ChiedoCover
+18Реальное изображение товара 7 Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая производства ChiedoCover
Распродажа

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая

Артикул: CH-002-124
46 оценок
Основные характеристики
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая от компании ChiedoCover.
Следующий Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, золотая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Толщина: 3 см

Наполнитель: поролон

Обивка: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / ричард / кожзам

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Цвет подушки может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Толщинамм Оптовая цена
Журавинка 20 550
Журавинка
 30 590
Журавинка 50 690
Рогожка 20 590
Рогожка 30 650
Рогожка 50 750
Жаккард 20 550
Жаккард 30 650
Жаккард 50 750
Шенилл 20 590
Шенилл 30 650
Шенилл 50 750
Ричард 20 610
Ричард 30 650
Ричард 50 790
Кожзам 20 650
Кожзам 30 690
Кожзам 50 790
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты ткани - Спандекс

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Габардин

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1000-0001000-000
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1000-9051000-905
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Бифлекс

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Атлас

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Креп-сатин

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Журавинка

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Ричард

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мати

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Мирелла

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Смотреть полный каталог тканей

Популярные варианты ткани - Льняная

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Смотреть полный каталог тканей

Другие товары из раздела декор стульев

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см

39
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см

49
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см

43
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор

47
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная

30
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, синяя

44
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый

33
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
  • бежевый
  • розовый
  • серый
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный

49
  • красный
  • синий
  • черный
  • зеленый

Товар в корзине

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая
от 630
690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности