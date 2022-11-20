Фотография Кресло пластиковое Bella, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло пластиковое Bella, белый

5
Оптовая цена
от 3 690 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое Bella, белый
Кресло пластиковое Bella, белый
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Кресло пластиковое Bella, белый

5
3690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота890 мм
  • Цвет10

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
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