Характеристики товара
Описание
Серия стульев для детей. Яркие, эргономичные, удобные, они могут использоваться как в учебных заведениях, так и дома. Стулья соответствуют всем школьным стандартам. В серии представлен широкий выбор цветовых комбинаций корпуса и каркаса. Прочные стулья, удобные в переноске и хранении – комплексное решение для комфорта в учебном заведении
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина480 мм
- Глубина540 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Страна изготовленияИталия