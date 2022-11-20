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Стул TEDDY ALTA

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Стул TEDDY BASSA

Характеристики товара

Описание

Серия стульев для детей. Яркие, эргономичные, удобные, они могут использоваться как в учебных заведениях, так и дома. Стулья соответствуют всем школьным стандартам. В серии представлен широкий выбор цветовых комбинаций корпуса и каркаса. Прочные стулья, удобные в переноске и хранении – комплексное решение для комфорта в учебном заведении

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияИталия

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