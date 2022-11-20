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Стул пластиковый Ara, красный - фото 1Стул пластиковый Ara, красный - фото 2

Стул пластиковый Ara, красный

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Характеристики товара

Описание

Ara - это стул из литого полипропилена, усиленного стекловолокном. Материал экологичен и подлежит вторичной переработке, продукция соответствует европейским нормам. Стул Ara отмечен сертификатами "Greenguard" и "CATAS."

Стулья можно вставлять друг в друга, они могут использоваться как в помещениях, так и на открытых пространствах.

Возможность штабелирования: по 8 шт.

Конструкция спинки в верхней части образует большую ручку, за которую можно поднимать и передвигать стул, и которая придает ему особый колорит.

Благодаря изящной форме ножек стул кажется легким и элегантным, являясь при этом прочным и не поддающимся деформации.

Пластик имеет защиту от UV лучей: не выгорает и не нагревается на солнце.

Размеры: 495х560х830 мм.
Высота сиденья: 460 мм.
Объем упаковки: 0.38 куб.м.
Вес: 4.2 кг.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина495 мм
  • Глубина560 мм
  • Материалпластик
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияИталия

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