Фотография Кресло пластиковое Cross XL, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло пластиковое Cross XL, белый

4.2
Оптовая цена
от 5 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое Cross XL, белый
Кресло пластиковое Cross XL, белый
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Кресло пластиковое Cross XL, белый

4.2
5790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина570 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота870 мм

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